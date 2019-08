CV Airlines voa para S. Vicente, Santiago e Fogo a partir de 13 de Agosto

6/08/2019 00:23 - Modificado em 6/08/2019 00:23

O modelo de operação terá ligações bi-diárias ao HUB para as faixas horárias da operação do mesmo (de manhã e à tarde) com voos da Praia e S. Vicente, quatro vezes por semana e de/para Sal e São Filipe com conexão a Boston.

A Cabo Verde Airlines anuncia uma parceria estratégica com a Lease-Fly e a Newtour, para promover a conectividade do Hub na ilha do Sal para outras ilhas do arquipélago.

Segundo a companhia área cabo-verdiana, com vista a promover a conectividade do HUB em voos domésticos, foi feito uma parceria estratégica com a Lease-Fly e a Newtour, através de operações em aviões ATR42-300 que irão garantir as ligações da ilha do Sal para Santiago, S. Vicente e ilha do Fogo.

A Cabo Verde Airlines, e respetivos parceiros, irão explorar as rotas de alta densidade numa operação conjunta. “Os aviões serão pintados de acordo com o atual branding da companhia cabo-verdiana”.

E num futuro próximo, a Lease-Fly pretende obter o seu próprio certificado de operador em Cabo Verde e em parceria com a Cabo Verde Airlines operar e incentivar a conectividade inter-ilhas e ao Hub na Ilha do Sal.

“A conexão inter-ilhas, ancorada no programa Stopover que permite ficar em Cabo Verde até sete dias sem encargos adicionais, tem agora condições de sustentabilidade para ser assumida pela Cabo Verde Airlines e os seus parceiros na hotelaria, restauração e na animação turística, correspondendo à demanda do mercado interno e contribuindo para o crescimento da indústria de turismo no arquipélago”, destaca o comunicado.

A referida operação para a conectividade ao Hub na Ilha do Sal e a exploração das rotas de alta intensidade de tráfego inicia-se no próximo dia 13 de Agosto de 2019.

A Lease-Fly, uma empresa registada em Portugal com certificado de operador EASA com bases operacionais em Espanha e França é um operador especializado no transporte aéreo regional e executivo e é detentora de aeronaves ATR42-320 que estão disponíveis para a Cabo Verde Airlines desde julho 2019, em regime de wet lease.

Já a Newtour é um dos maiores grupos no sector do turismo a operar em Portugal, atuando em diversas áreas como a hotelaria, a distribuição B2B e distribuição B2C, entre outros, contanto com mais de 30 anos de experiência no mercado cabo-verdiano.