Carnaval de Verão sai hoje às ruas de Mindelo

6/08/2019 00:18 - Modificado em 6/08/2019 00:18

Cinco grupos, nomeadamente, Estrelas-do-Mar, Monte Sossego, Cruzeiros do Norte, Flores do Mindelo e Samba Tropical, desfilam pelas ruas da cidade do Mindelo, nesta sexta edição do Carnaval de Verão.

Cruzeiros do Norte em primeiro lugar, seguido de Monte Sossego, Estrelas-do-Mar, Flores do Mindelo e Samba Tropical, por último, voltam às ruas de Mindelo esta terça-feira 06 de Agosto, para o desfile num percurso idêntico ao do Carnaval de Fevereiro.

Mais um desfile que promete trazer às ruas de Mindelo centenas de foliões, para um desfile noturno de forma a reviver a folia neste verão e dar as boas vindas aos emigrantes que chegam nesta época à ilha do Monte Cara.

Enquadrado neste evento encontra-se na ilha, a caravana brasileira, na terceira edição dos workshops do Carnaval de Verão, iniciada em finais de Julho e resultante da parceria entre a Câmara Municipal de São Vicente e o cantor brasileiro Dudu Nobre que incide, este ano, mais na construção dos carros alegóricos.

Esta é a semana em que todos os caminhos vão dar à ilha do Monte Cara. Além do Carnaval de Verão a ilha acolhe ainda o Festival da Baía das Gatas, nos dias 09, 10 e 11 de Agosto.