Estacionar no centro da cidade está cada vez mais difícil

5/08/2019 23:47 - Modificado em 5/08/2019 23:47

O Vereador do Pelouro da Segurança Rodoviária, Anildo Jesus, diz que a Câmara Municipal de São Vicente está empenhada em resolver a situação de escassez de lugares para estacionamento no centro da cidade. Situação que cada vez aflige mais os condutores pois as vagas para estacionamento, principalmente nesta época do ano, escasseiam. Nisto pede que sejam flexíveis e que utilizam os estacionamentos que ficam ao redor do centro.

O responsável pela Segurança Rodoviária da edilidade mindelense, garante que as pessoas têm que começar a se habituar a estacionar um pouco mais afastados do centro. “Temos este problema de não haver grandes parques de estacionamentos no centro. Vamos tentando criar mais espaços, mas não temos, porque a nossa cidade é organizada desta forma. Infelizmente não conseguimos dar cobertura a este momento que é de «pique», de números de carros que circulam e procuram lugares de estacionamento no centro da cidade” assegura.

Para resolver esta situação, Anildo Jesus, garante que com o avançar do tempo a edilidade poderá optar pela construção de parques subterrâneos.

No entanto, afirma que neste momento a solução passa por consciencializar as pessoas, de que é impossível todos estacionarem os seus veículos no centro da cidade. “Todos sabem que temos esta dificuldade e que há poucos espaços, mas as pessoas têm que se adaptar à forma como está estruturada a nossa cidade” elucida.