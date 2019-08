Campeonato nacional feminino começa nesta terça-feira

5/08/2019 23:22 - Modificado em 5/08/2019 23:22

Equipa do Llana da ilha do Sal, detentora do título nacional de futebol em femininos

O Campeonato Nacional Sênior Feminino começa nesta terça-feira, 06 de Agosto, com o mesmo formato da época passada, com as cidades da Praia e Mindelo a sediarem a primeira fase, estando a “final-four” agendada para a ilha do Sal.

A primeira fase vai ser disputada no sistema de proximidade, com as equipas divididas em grupos Norte (na cidade do Mindelo) e Sul (na cidade da Praia).

O grupo A, a ser disputado em Mindelo, é constituído pelas equipas campeãs regionais de São Vicente (Mindelense), Sal (Dorense), Maio (Beira Mar) e Santo Antão Sul.

Já o grupo B, a realizar-se na cidade da Praia, conta com os representantes de Santiago Sul (Seven Stars), Santiago Norte (ADEC), Boa Vista (África Show), Fogo (Águias Vermelhas) e Llana do Sal, como campeão nacional em título.

Os jogos do grupo A começam no dia 08. Já nos do Grupo B têm o seu inicio marcado para o dia 06.

Assim sendo, no dia 06 jogam, no Estádio da Várzea, ADEC vs Llana (15h00) e Águias Vermelhas vs Seven Stars (17h00).

No dia 07, também há jogos do Grupo A, com Águias Vermelhas vs África Show (15h00) e ADEC vs Seven Stars (17h00).

Já o dia 08 será a vez dos jogo do Grupo B, no Centro de Estágio da FCF, com Mindelense vs Beira Mar (15h00) e Dorense vs Santo Antão Sul.