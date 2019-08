PJ detém três suspeitos do homicídio deste madrugada

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), numa operação conjunta com a Polícia Nacional, deteve, esta segunda-feira, 05, nos arredores do bairro de Monte Sossego, três indivíduos do sexo masculino, suspeitos do envolvimento no homicídio de Dilton “Tó” César, ocorrido na madrugada desta segunda-feira, nas proximidades da zona da “Torrada”, em São Vicente.

De acordo com a PJ, os indivíduos detidos são naturais da ilha de Santiago. O crime terá ocorrido por volta das 2h40, tendo a vítima, um indivíduo do sexo masculino, de 34 anos, natural de São Vicente, sido alvejada com um disparo mortal.

A mesma fonte refere que na posse dos detidos foi encontrado uma certa quantidade de haxixe, tendo ainda sido apreendida, na sequência, uma arma de fogo.

Já na manhã de hoje, Alírio Correia e Silva, comandante regional da Polícia Nacional, garantiu que as autoridades locais prosseguiam as diligências para a detenção dos suspeitos, acrescentando: “Todo aquele que cometer um crime vai ser punido perante a lei. São Vicente é uma ilha calma, tranquila, portanto, não há que temer”.

Os detidos serão presentes, em tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação das medidas de coação.