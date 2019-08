Nacional Voleibol Feminino 2019: Desportivo de Fonte Francês perde final frente ao ABC da Praia

5/08/2019 15:07 - Modificado em 5/08/2019 15:07

A equipa do ABC da Praia venceu no domingo, 04, no Polidesportivo de Nhagar, na cidade de Assomada o Desportivo Fonte Francês por 3-0 e sagrou-se Campeão Nacional de Voleibol sénior feminino, sucedendo à equipa do Seven Stars.

O ABC consegue o título após vencer pelos parciais de 27/25; 25/23 e 25/20, terminando a prova sem derrotas. Estas duas equipas realça-se encontraram-se na fase de grupos, onde a turma de Santiago venceu por 3 sets a 0.

O Desportivo de Fonte Francês, sai da prova como vice-campeão, sendo que em quatro jogos, somou duas vitórias e duas derrotas.

Maria Correia “Tchumamai” do ABC foi considerada a melhor jogadora do Nacional de Voleibol 2019, enquanto Virgínia, também do ABC, foi galardoada com o prémio de melhor líbero.