Homem encontrado morto a tiro dentro de um carro em Monte Sossego

5/08/2019 12:37 - Modificado em 5/08/2019 12:37

Um homem de 34 anos foi encontrado morto, esta manhã, dentro de uma viatura, no entroncamento entre Monte Sossego, Torrada e Fonte Francês.

Trata-se de Dilton César Monteiro Fortes, conhecido por Tó. De acordo com informações o jovem foi visto num bar na noite de domingo, na Avenida 12 de Setembro e depois de uma discussão com os suspeitos, seguiu de carro e foi seguido, acabando por ser baleado no local onde foi encontrada a viatura.

Dois suspeitos foram já detidos pela Policia Judiciária para interrogatório.

As autoridades policiais cercaram o local onde se encontra a viatura. O corpo foi removido por volta das 08:30, mas a viatura em que Tó se fazia transportar continuava no local até perto das 09:00.

Neste momento, a Policia Judiciária está no terreno a encetar todas as diligências necessárias. Tratou-se de um homicídio com recurso a arma de fogo. O disparo fatal atingiu a vítima na parte abdominal.