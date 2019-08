Criança queixava-se de dores no maxilar. Descobriram 526 dentes na boca

2/08/2019 02:05 - Modificado em 2/08/2019 02:05

O menino foi submetido a uma cirurgia para remover os dentes em excesso e os médicos dizem que vai recuperar. Médicos afirmam que esta condição rara pode dever-se a uma questão genética ou eventualmente a radiação.

Um rapaz de sete anos de idade queixava-se de dores no maxilar. Deslocou-se a um hospital em Chennai, na Índia, e os médicos descobriram que tinha 526 dentes na boca, adianta a CNN. O caso remonta ao mês passado, mas só agora foi divulgado.

Quando deu entrada no hospital, o menino tinha um inchaço e queixava-se de dores perto dos seus molares na zona inferior do seu maxilar direito.

Foi submetido a um raio-x e os médicos descobriram uma bolsa na zona inferior do maxilar que estava cheia de dentes, como deu conta Prathiba Ramani, a diretora do departamento de Patologia Maxilo-facial e Oral do Hospital de Saveetha.

A cirurgia para remover os dentes em excesso decorreu no mês passado. Demorou entre quatro a cinco horas e foi bem sucedida. A criança teve alta poucos dias depois e os médicos garantem que vai recuperar totalmente.

Prathiba Ramani explicou que o rapaz sofria de uma condição rara conhecida como odontomacomposto. Embora desconheça o que provocou esta condição, admitiu a possibilidade de ser genético ou de ter sido causado por radiação.

Por Notícias ao Minuto