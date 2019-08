Voleibol: Progresso e Desportivo de Fonte Francês entram com pé esquerdo no nacional

2/08/2019 01:17 - Modificado em 2/08/2019 01:17

As equipas do Progresso em masculino e Desportivo F.F em feminino, entraram da pior forma possível no campeonato nacional que decore em Santa Catarina, Santiago Norte, ao perderem com Inter Clube e ABC de Santiago Sul respectivamente.

A equipa de Fonte Francês foi a primeira a entrar em campo e saiu derrotada por 0-3 frente a formação de Santiago Sul. Mesmo com a derrota, o primeiro set foi o mais equilibrado, com as campeãs de Santiago Sul a venceram por 27-25. O segundo set a balança pesou para o lado do ABC, vencendo por esclarecedores 25-18. O mesmo ocorreu no terceiro e último set, onde mais uma vez a campeã de Santiago Sul mostrou a sua força, impondo-se por 25-10.

Uma derrota que obriga a turma de São Vicente a vencer forçosamente os outros dois jogos do grupos, caso queira marcar presença nas meias-finais, a começar já nesta sexta-feira, quando defrontar o Esperança da Calheta de São Miguel (Santiago Norte).

Em masculinos a equipa do Progresso teve o mesmo destino, ao sair derrotada por 3-0 frente ao Inter Clube, representante de Santiago Sul. Esperava-se mais dos campeões regionais de São Vicente, mas a turma do Inter foi muito mais forte. O primeiro set terminou com vitória santiaguense por 25-18, o segundo 25-13 e o terceiro por 25-16.

A mesma na mesma situação encontra-se à equipa do Progresso que caso queira marcar presença nas meias-finais terá que vencer as duas últimas partidas do seu grupo. A formação de S. Vicente volta a entrar em campo nesta sexta-feira, para medir forças com o AVS (Sal).