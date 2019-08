Nadadores Salvadores preparam 3ª edição do REMEX: travessia a remo São Vicente/Santo Antão

2/08/2019 01:04 - Modificado em 2/08/2019 01:04

Acontece na próxima quinta-feira, 8 Agosto, a terceira edição do REMEX, que este ano conta com a participação de sete atletas, todos salva-vidas, que tem como objetivo sensibilizar os jovens para a prática de desportos náuticos em São Vicente.

Conforme Aníbal Delgado, nadador-salvador e coordenador do projeto, a ideia é também ver se conseguem fazer com que este projeto crie raízes e se torne um desporto a ser levado a sério na ilha, para que possam conseguir apoios de entidades competentes.

Formado por um grupo de nadadores-salvador, diz que a travessia das 9 milhas em águas abertas, não é nada fácil e que é preciso muito treino, disciplina, preparo físico e mental e ainda a capacidade de lidar com as dificuldades durante a travessia.

Uma ideia que foi concretizada em 2017, a titulo experimental, e que na segunda edição durou menos de uma hora que o projetado. “Temos um recorde de menos tempo. Foi concluído em 2h:40 minutos e nesta terceira edição, vamos com mais força e garra”, refere este dinamizador do projeto, que no entanto reconhece que é preciso muito respeito pela natureza.

Em relação aos treinos para encarar esta travessia, Aníbal Delgado diz que, durante o ano inteiro os participantes têm uma rotina de treino, em que fazem um percurso que contabilizado corresponde a 9 milhas náuticas.

Nesta caminhada que já leva três anos, os apoios são escassos. Em São Vicente contam com o apoio essencial da Fragata Supermercados e da Guarda Costeira. Em Santo Antão como apoio da câmara do Porto Novo e da Delegacia do Porto Novo.

Em São Vicente é estranho e triste o que acontece com as entidades responsáveis. “Enviamos 11 cartas à Câmara e até ao momento nada. Ainda estamos a espera de alguma resposta.”, diz Delgado que não compreende como é que uma iniciativa deste tipo não tem os apoios necessários.