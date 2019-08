Ministério da Saúde e da Segurança Social comemora a Semana Mundial do Aleitamento Materno – 2019

2/08/2019

O Ministério da Saúde e da Segurança Social, através do Programa Nacional de Nutrição dos Hospitais e Centros de Saúde, em parceria com o Unicef, comemora de 01 a 07 de agosto, a Semana Mundial do Aleitamento Materno, sob o lema “Capacitar os pais e facilitar a amamentação. Agora e para o futuro.”

Com o objetivo de informar as pessoas sobre os vínculos/ligações entre proteção social parental com igualdade de gênero e a amamentação, vincular iniciativas de apoio à maternidade/paternidade e normas/leis sociais com igualdade de gênero em todos os níveis para apoiar a amamentação.

E também envolver-se com indivíduos/organizações para um maior impacto, bem como motivar a sociedade para ampliar a proteção social parental com igualdade de gênero para apoiar e promover a amamentação é o objectivo desta semana.

A semana tem como enfoque, políticas e legislação de proteção parental social, locais de trabalho amigos-de-pais, tanto para o sector formal como para o informal, valores compatíveis com os pais e normas sociais de equidade de género.

A nível nacional as estruturas de saúde desenvolvem várias atividades com o objetivo de promover o aleitamento materno, e na Cidade da Praia para além das atividades nos serviços de saúde, no dia 02 será realizada uma atividade na Praça Cruz de Papa, na Achada de Santo António, com o envolvimento da população.