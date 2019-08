Boa Vista: Turista perde a vida na praia de Santa Mónica

2/08/2019 00:49 - Modificado em 2/08/2019 00:49

Uma turista de 42 anos morreu afogada nesta quinta-feira, na praia de Santa Mónica, na ilha da Boa Vista, ao ser arrastada pela correnteza.

De acordo com a página Boa Vista No Ar, a mulher encontrava-se na praia, acompanhada pelo marido, quando decidiu entrar na água e acabou por ser arrastada pela correnteza, provocando assim a sua morte.

A mesma fonte refere que a polícia foi logo chamada ao local. Mas, devido as condições do mar, o corpo acabaria por ser resgatado por uma embarcação que se encontrava nas proximidades do local do afogamento.

O corpo foi levantado na presença das autoridades, nomeadamente Delegacia de Saúde, Ministério Público, Polícia Nacional e PJ.