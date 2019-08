Homem 66 acusado de violar filha adotiva quando esta tinha 10 anos

2/08/2019 00:37 - Modificado em 2/08/2019 00:37

A vítima, hoje com 16 anos, trata-se da “filha adotiva” do suspeito, que à data do início da prática dos factos tinha apenas 10 anos.

De acordo com nota da Polícia Judiciária, o individuo foi detido na quarta-feira, 31 de julho, na cidade da Praia, fora de flagrante delito.

O homem de 66 anos, residente em Achada Santo António, é suspeito da prática de crime continuado de agressão sexual, com penetração, a menor de idade, agravado.

O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado a prisão preventiva.