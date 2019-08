Equipas do Atlético do Mindelo recebidas na CMSV

Foto: Inforpress

O edil de São Vicente recebeu esta quinta-feira, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, as duas equipas do Atlético do Mindelo, femininos e masculinos, campeões de andebol de Cabo Verde.

Para Augusto Neves, é uma enorme alegria saber que existe continuidade na história e tradição da ilha de São Vicente ser uma ilha forte no desporto e o Atlético do Mindelo, com a conquista dos títulos de campeão nacional em feminino e bicampeão em masculino, é gratificante.

“Estou aqui para parabenizar a equipa técnica e diretiva e todos os atletas por estas conquistas, pois temos consciência dos sacrifícios que fazem para manter as equipas a competir ao mais alto nível”.

Para Augusto Neves é preciso dar o devido valor a estes vencedores. O Atlético é mais que um clube. É uma escola de formação de atletas, mas também de mulheres e homens. “Primeiro objetivo do desporto é formação”, destacou o edil mindelense.

Neves diz que a apesar das dificuldades, a Câmara é uma grande parceira do desporto da ilha e que atualmente a sua atenção tem sido direcionada para apoiar as associações, na manutenção dos poucos espaços desportivos que existem na ilha.

“É muito mais fácil fazer um campo de futebol que um polidesportivo. Mas temos feito os possíveis para criar as melhores condições para os jovens praticarem as modalidades de salão. Tem sido difícil. Mas acredito que São Vicente vai ser um grande palco do desporto cabo-verdiano”, profetiza Neves, alegando que quando existem campeões “temos que correr atrás”.

Durante a receção, o presidente da Câmara de São Vicente destacou o trabalho da direção e da equipa técnica, no que concerne a manter estes jovens em actividade com equipamentos e materiais desportivos.

“Sentimos no dever de ajudar sempre que os jovens colocam São Vicente lá em cima. Uma vitória do clube, a vitória do Atlético é uma vitória para São Vicente”.