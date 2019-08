Voleibol: GC Progresso em masculino e Desportivo Fonte Francês em feminino estreiam-se no nacional nesta quinta-feira

1/08/2019 14:10 - Modificado em 1/08/2019 14:10

As equipas do Progresso (masculino) e do Desportivo de Fonte Francês (feminino), campeões regionais de São Vicente em Voleibol, entram em cena nesta quinta-feira, no Campeonato Nacional da modalidade que decorre no pavilhão de Nhágar, em Santa Catarina.

A equipa feminina de Fonte Francês, entra em campo primeiro para defrontar o ABC (Santiago Sul), jogo relativamente ao grupo A. Recorda-se que na jornada inaugural do grupo, o ABC, venceu na quarta-feira, o Esperança por 3-0, pelos parciais de 25-11, 25-17 e 25-14. Com esta vitória a equipa de Santiago Sul, sai na frente do grupo. Espera-se um jogo renhido entre estas duas formações, que são à partida duas fortes candidatas a passarem para as meias-finais.

No mesmo grupo o Rosariense de Santo Antão ganhou ao Graciosa por 2-3, com os parciais de 25-17, 17-25, 25-16, 23-25 e 9×15.

Já em masculinos, o Ginásio Clube Progresso, também têm estreia marcada para esta quinta-feira, com o campeão nacional em título o Inter Clube da Praia, relativamente ao grupo A. Estas duas equipas já haviam marcado presença na final da época passada, com vitória da turma da capital. Um jogo que antevê-se de elevado grau de exigência para ambas as equipas.

O Inter de salientar, iniciou esta quarta-feira a defesa do título nacional de voleibol masculino com a vitória sobre o AVS (Sal) por 3-1, pelos parciais de 25-16, 25-10, 17×25 e 25-17. Para o Grupo B, Graciosa do Tarrafal de Santiago Norte bateu o EVA, de Santa Catarina (também de Santiago Norte) por 3-0, com os parciais de 25-10, 25-14 e 25-11.

O Campeonato Nacional de Voleibol, em masculino e feminino decorrem em simultâneo no pavilhão de Nhágar, em Santa Catarina, Santiago Norte. Em masculino seis equipas procuram o bilhete para a próxima fase, dispostas em dois grupos; Inter, GC Progresso, e AVS (Sal) compõem o grupo A, enquanto que, as formações do EVA (Santiago Norte), Madrugs (Santo Antão) e Graciosa (Santiago Norte), integram o grupo B.

Em femininos, a competição é também disputada por seis equipas, divididas pelos grupos A e B; ABC (Santiago Sul), Esperança (Santiago Norte) e C.D. Fonte Francês (São Vicente) estão no grupo A, ao passo que AVS (Sal), Rosariense (Santo Antão), e Graciosa (Santiago Norte) formam o grupo B.

Nas duas provas, passam para as meias-finais as duas primeiras classificadas de cada um dos grupos. As meias-finais estão agendadas para 03 de Agosto, enquanto, que as finais estão calendarizadas para 04 de Agosto.