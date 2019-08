CV Airlines vai voar da Praia e de São Vicente para o Sal

A aeronave ATR 42, adquirido pela Cabo Verde Airlines e recém-chegado á capital do país, servirá para ligar Praia e São Vicente ao hub do Sal, com voos de manhã e à noite, ajustados aos horários das partidas internacionais.

Jens Bjarnason, CEO da companhia, em declarações a agência Lusa, avançou que “a permissão para operação [da aeronave ATR42-320] está em processo de licenciamento da Autoridade de Aviação Civil”.

Para já, as ligações domésticas vão começar com uma aeronave, mas a frota pode ser alargada. “É possível que mais aeronaves sejam adicionadas posteriormente”, referiu citado pela mesma fonte.

De acordo com a Lusa, neste momento, o plano operacional prevê voos diários de ida e volta Praia-Sal e São Vicente-Sal, de manhã e à noite, coincidindo com o momento das partidas e chegadas dos voos internacionais no hub do Sal.

A reentrada da Cabo Verde Airlines (antiga TACV) no mercado doméstico estava em cima da mesa há vários meses.