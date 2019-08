Piloto embriagado foi detido e retirado de avião pronto para descolar

1/08/2019 01:05 - Modificado em 1/08/2019 01:06

Autoridades encontraram álcool na posse do piloto da Delta quando este foi detido.

Um piloto da companhia aérea Delta foi detido e retirado de um avião que estava prestes a descolar por estar embriagado, avança a CNN. Gabriel Schroeder, de 37 anos, foi detido esta terça-feira de manhã no aeroporto Minneapolis-Saint Paul, nos Estados Unidos.

Antes de entrar no avião, o comportamento de Schroeder levantou suspeitas. O piloto foi visto a abandonar uma fila do controlo de segurança para membros das tripulações. Um porta-voz do aeroporto, Patrick Hogan, disse que Schroeder tomou essa decisão ao perceber que o controlo de segurança estava a ser reforçado naquela altura.

O piloto voltou mais tarde e passou no controlo de segurança antes de entrar no avião, tendo sido depois detido. As autoridades encontraram álcool na sua posse.

Gabriel Schroeder foi posteriormente libertado. Não há acusações contra o piloto para já e está a decorrer nesta altura uma investigação a este caso.

Num comunicado, a Delta realçou que está a cooperar com as autoridades. O voo que tinha como destino San Diego sofreu um atraso ligeiro.

Por Notícias ao Minuto