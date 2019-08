Preço dos combustíveis aumentam em Agosto

1/08/2019 00:51 - Modificado em 1/08/2019 00:51

A Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) acaba de atualizar os preços máximos dos combustíveis que entram em vigor a partir da meia-noite de hoje e prolongam-se até ao final do mês de Agosto. Estes sofrem um pequeno aumento no seu custo.

A ARME fundamenta ter produzido a nova tabela de acordo com a tendência da subida generalizada durante o mês de julho, na ordem dos 5,03%, relativamente ao mês de junho, isto segundo dados publicados no Platts European Marketscan e LPGasWire, os preços médios dos combustíveis nos mercados internacionais, cotados em USD/ton.

Assim, no mercado interno, os preços do Gasóleo Normal, Gasóleo Eletricidade e Gasóleo Marinha aumentaram 3,65%, 4,45% e 4,55%, respectivamente, do Fuelóleo 180 e Fuelóleo 380: 5,17% e 5,63%, respetivamente; a Gasolina, 5,25%, o Petróleo, 4,91% e do Butano, 2,23%.

A nova tabela hoje divulgada indica que a gasolina passa a ser vendida a 128,30 ECV/L; o Gasóleo Normal a 102,10 ECV/L; o Gasóleo para Eletricidade a 86,90 ECV/L; o Gasóleo Marinha a 73,60 ECV/L; o Petróleo a 89,70 ECV/L, o Fuelóleo 380 a 63,80 ECV/L e o Fuelóleo 180 a 69,20 ECV/L.

O Butano passa a ser vendido a granel por 119,20 ECV/kg, sendo que as garrafas de 3 Kg passaram a custar 340,00 ECV; as de 6kg 715,00 ECV; as de 12,5 kg 1.490,00 ECV e as de 55 kg 6.556,00 ECV.

Estes novos preços de combustíveis em Cabo Verde vigoram até o próximo dia 31 de agosto.