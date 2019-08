Júnior Soares: Um guarda-redes com uma grande paixão pelo andebol

1/08/2019 00:46 - Modificado em 1/08/2019 00:46

O Atlético do Mindelo, sagrou-se campeão nacional de andebol ante ao Desportivo da Praia, por 35-29. Para além disso viu o seu guarda-redes, Júnior Soares, ser eleito o melhor da prova que decorreu no Mindelo. Apesar da sua pouca estatura, a sua agilidade e rapidez entre os postes fazem deste guarda-redes um dos melhores a nível nacional e que promete brilhar na Liga dos Campeões Africanos 2019.

Natural da Ribeira Bote, Júnior Soares, explica ao NN, que começou a dar os seus primeiros passos na modalidade ao serviço da equipa do Liceu José Augusto Pinto, por influência do seu agora treinador no Atlético, Aquilino Fortes. Ele que tem sido ao longo dos anos um inspirador que levando muitos atletas a despertar para a modalidade.

Depois do Liceu José Augusto Pinto (JAP), onde se manteve por duas épocas, o atleta mudou-se há sete anos para o Atlético, no ano da fundação deste. Equipa onde até hoje tem evoluído e conquistado muitos títulos. Hoje em dia o jovem guarda-redes revela que já não consegue viver sem o andebol, devido ao amor que ganhou pela modalidade.

Nos nove anos de ligação ao andebol, o jogador de 23 anos destaca as várias conquistas regionais e nacionais ao serviço do clube, revelando que para isso a equipa tem demonstrado um coletivo forte ao longo dos anos. “Em sete anos no Atlético, conquistei cinco campeonatos regionais. Também três provas nacionais, sendo as duas últimas de forma consecutiva e ainda ser considerado o melhor guarda-redes desta edição”.

O atleta exibiu-se a bom plano durante a prova, revelando-se decisivo para a conquista do título, por isso, diz que o sentimento é de “dever cumprido em dobro”, pois para além do título nacional foi designado como o melhor da prova na sua posição. “Muito orgulhoso, porque foi um percurso duro, mas cheio de recompensas” regozija-se.

“O Desportivo Praia está de parabéns pela grande prestação que tiveram durante a prova. Estamos também de parabéns pela forma como apresentamos defensivamente e também muito fortes e assertivos na finalização, daí a conquista ser merecida.

A Liga dos Campeões dos Clubes Africanos, que se realiza este ano na cidade da Praia, já tem presença confirmada do clube do Mindelo, por isso, o jovem jogador diz-se convicto de que a equipa terá uma boa prestação. “E uma oportunidade única. Vamos dar o nosso máximo como sempre. Ir jogo a jogo, com cabeça fria” esclarece o número 1 da formação do Mindelo.

Mesmo com a confirmação da participação do clube da prova, Júnior espera que os patrocinadores apareçam, para que a participação seja feita de forma condigna. O sonho de todos os atletas cabo-verdianos, em todas as modalidades, é o de envergar as cores da seleção nacional.

Um sonho que o jogador quer ver tornar realidade, mas para isso sabe que terá que trabalhar muito para lá chegar. “Vou continuar fazendo o meu trabalho no dia-a-dia, até que surja uma oportunidade” salienta, Júnior, que tem ainda o sonho de ser jogador profissional, apesar da sua baixa estatura.