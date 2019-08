Arranca hoje a IX edição do Mindel Summer Jazz

1/08/2019 00:37 - Modificado em 1/08/2019 00:37

Pela segunda vez o palco da Praçinha do Liceu Velho recebe grandes nomes do Jazz nacional e internacional.

Depois de no ano passado ter evocado “Soncent, Soul & Music”, este ano o certame que decorre na “Praçinha de Liceu Bedje”, faz um tributo a Biús.

A ideia desenvolvida no ano passado, com a criação do conceito de jazz village entre a emblemática fachada agora renovada do Liceu Velho e as instalações do Palácio do Povo, prepara-se para receber nestes dois dias grandes nomes do jazz nacional e internacional.

Para esta quinta e sexta-feira, 01 e 02 de Agosto, a expectativa é elevar ainda mais este evento, onde esperam conquistar as mil pessoas aguardadas diariamente no cenário da pracinha do Liceu Velho.

O guitarrista mindelense Vamar Martins faz as honras de abertura do evento, seguindo-se o camaronês Etienne Mbappe e banda e para fechar a noite Maceo Parker e banda, vindos dos Estados Unidos da América.

Na sexta-feira, último dia, Lizandra Gomes, jovem cantora natural da Madeira (Portugal) e filha de pais cabo-verdianos, vai ser acompanhada da banda Pret & Bronk.

Ron Savage Trio, dos Estados Unidos da América, que têm como convidada especial Farayi Malek, actuam de seguida.

A última noite termina, com a actuação do moçambicano Jimmy Dludlu, que é uma das “referências mundiais” do Afro Jazz e que já foi reconhecido, premiado e homenageado nos principais festivais de Jazz do continente.

A par do “Jazz Village” o Mindel Summer Jazz realizou por estes dias diversas actividades paralelas.