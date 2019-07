Já está em Cabo Verde o primeiro ATR da CV Airlines para ligações inter-ilhas

31/07/2019 15:03 - Modificado em 31/07/2019 15:03

O primeiro ATR da Cabo Verde Airlines, para as ligações inter-ilhas, de serviço ao hub do Sal, chegou terça-feira a Cabo Verde. Seguem-se os procedimentos burocráticos, antes do reinício da operação doméstica.

A notícia foi confirmada, no Parlamento, pelo deputado Miguel Monteiro, durante o debate do Estado da Nação. “Um dos ATR chegou ontem”, disse o parlamentar citado pelo Expresso das Ilhas.

De acordo com a mesma fonte, parado na placa do Aeroporto Internacional Nelson Mandela, o ATR 42-320 (matrícula CS-DVO) é propriedade da portuguesa Lease Fly e chega a Cabo Verde em regime de leasing. A aeronave entrou ao serviço em 1994.

A reentrada da Cabo Verde Airlines (antiga TACV) no mercado doméstico estava em cima da mesa há vários meses. Alías, a 16 de Julho, o secretário-geral do MpD tinha prometido “novidades a breve trecho”.De resto, esta informação foi avançada em primeira mão pelo NN, a 15 de Julho, dando conta de que a CV Airlines iria adquirir dois ATRs para ligar SV/Sal/ e Praia/Sal, assim como um Boeing 737.