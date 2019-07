Coreia do Norte lançou vários mísseis, avançam meios sul-coreanos

31/07/2019 00:37 - Modificado em 31/07/2019 00:37

Não se sabe para já de que tipo de mísseis se trata.

A Coreia do Norte voltou a efetuar um novo lançamento de mísseis esta quarta-feira, a agência de informação sul-coreana Yonhap, que cita fontes militares da Coreia do Sul. Não se sabe que tipo de mísseis foram lançados, mas sabe-se que o lançamento aconteceu na península de Hodo, situada no este do país.

As forças armadas sul-coreanas estão a monitorizar a situação para o caso de se registarem novos lançamentos.

Este lançamento acontece menos de uma semana depois da Coreia do Norte ter testado dois novos mísseis balísticos de curta distância, naquele que foi o primeiro teste de mísseis desde que Kim Jong-un e Donald Trump se encontraram no mês passado para relançarem as negociações de desnuclearização.

Desde 2011, o líder norte-coreano já lançou mais de 90 mísseis e fez mais de quatro testes com armas nucleares. Números superiores aos que se verificaram durante o período de 27 anos em que o seu pai, Kim Jong Il, e o seu avô, Kim Il Sung, estiveram no poder.

Por Notícias ao Minuto