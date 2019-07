“Ka Sa Txiga” é o single de apresentação dos 47 Atitude

O projecto musical do grupo 47 Atitude, estreia-se com o tema Ka Sa Txiga.

Esta é mais uma aposta da Harmonia Cabo Verde nos novos talentos da música urbana, desta feita seguindo as tendências das pistas de dança.

Como qualquer bairro, Vila Nova inspira e, nos becos, “kúbicos”, terraços ou no meio da rua a música e a dança acontecem espontaneamente. Foi assim que quatro amigos de zona juntam-se para celebrar a vida através do que mais gostam: a música.

É através desta sinopse que o 47 Atitude se apresenta. Quatro amigos que acreditam na magia das coisas, na força do pensamento e que não há acasos, razão pela qual juntaram o 7 ao quadrado que compõem.

“Diz quem sabe (e acredita) que o anjo 47 avisa a chegada da grande mudança. Todos criados pela matriarca, têm como sonho viver da música, serem independentes e dedicarem-se a apoiar as mães”.

Inspiram-se no rap – em particular nos angolanos Força Suprema -, nos fenómenos mais recentes do Hip Hop nacional e na vida, no trap e no afro beat. Mas é em casa e na rua que bebem a maior inspiração.

“Sem qualquer pretensão em ser interventiva e erudita estes novos ritmos, assumem-se inspirados pelo momento, pela celebração insaciável do momento, pelo ritmo e espírito hipnótico e frenético entre o afro beat, com bpm acelerados, e o trap”.

São estes os novos sons de rua, das festas, das rádios, dos ginásios e das pistas de dança. Este é o som de uma geração que conseguiu entrar nos corpos de outras tantas numa era pré-apocalíptica onde os media debitam crises económicas, de valores, ambientais e sociais, todas elas secundárias a quem vive no país real: as periferias urbanas.