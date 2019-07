Andebol: Fernando Dias continua no Póvoa Andebol Clube

O andebolista internacional cabo-verdiano Fernando Dias, jogador que pertence aos quadros do Artística Clube de Avanca de Andebol, continua cedido por empréstimo ao Póvoa Andebol Clube, por mais uma época.

O andebolista deixa vincando o desejo de a época que se avizinha ser a da sua afirmação no andebol profissional, prometendo trabalhar para ajudar a sua equipa a conseguir a subida à divisão principal.

O ex-jogador do Atlético Clube do Mindelo, chegou a Portugal na temporada 2018/19 para representar o Artística Clube de Avanca de Andebol, mas foi cedido a meio da época ao Póvoa Andebol, clube que milita na segunda liga portuguesa e que ficou no segundo lugar da fase de manutenção, tendo o jogador efetuado 17 jogos e marcado 25 golos.

Ao NN o jogador expressa a enorme vontade em ajudar o clube a atingir o objetivo que é a subida ao primeiro escalão do andebol português. Para isso, Fernando Dias, promete trabalhar muito para ajudar o clube e também afirmar-se no andebol português. “Os meus objetivos são claros e passam por ajudar a equipa a garantir a tão desejada subida de divisão e fazer uma excelente época, que espero ser de afirmação”.

O ponto alto da época de estreia de Fernando Dias, no Póvoa, foi, de acordo com o jogador, a disputa do final-four da Taça de Portugal, onde o clube perdeu com o FC Porto, equipa que de resto viria a conquistar o troféu na finalíssima. “Este foi sem dúvidas o ponto alto da época desportiva” regozija-se.

No entanto o jogador cabo-verdiano sustenta que a sua primeira época em Portugal, como seria de esperar, não foi fácil. Porém, com o tempo não tem dúvidas de que vai adaptar-se e mostrar todas as suas qualidades. “Com o tempo vou-me adaptar a essa nova realidade.

Nesse sentido o empréstimo tem sido bom, porque tem-me ajudado muito no processo de adaptação ao andebol em Portugal” concluiu o jovem jogador natural de Monte Sossego.

Recrutado na equipa do Atlético do Mindelo, o andebolista já representou a seleção de Cabo Verde por diversas vezes, já foi campeão nacional por uma vez e campeão regional por oito ocasiões, ao serviço deste clube e do Batuque FC, onde iniciou a sua caminhada na modalidade.