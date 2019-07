CV Airlines terá voos para Luanda e Washington a partir de Dezembro

30/07/2019 23:10 - Modificado em 30/07/2019 23:10

Depois do anúncio na semana passada de uma nova rota para a cidade de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, a Cabo Verde Airlines anunciou que vai começar a voar regularmente para mais três destinos ainda este ano.

De acordo com informações recolhidas pelo NN a companhia de bandeira cabo-verdiana, já colocou nos sistemas de reservas e de venda de viagens aéreas, mais dois voos: Sal-Luanda, com dois voos semanais; e Sal Washington/Dulles (EUA), com três voos semanais.

Para tal a companhia deverá receber ainda este ano mais dois aviões Boeing 757-200ER, prevendo que até ao final de 2019 tenha ao seu serviço cinco unidades desse modelo do fabricante norte-americano.

Segundo o site ‘routesonline’ os voos para Luanda, capital da República de Angola, começam a 09 de dezembro e terão o seguinte horário:

Sal/Espargos-Luanda

Voo VR683 Partidas de Sal/Espargos às 22h35 dos domingos e quintas-feiras, com chegada a Luanda pelas 01h00 dos dias seguintes.

Voo VR684 Partidas de Luanda às 01h00 das terças e sábados, com chegada ao Sal/Espargos pelas 06h35.

Sal/Espargos-Porto Alegre

Os voos começam no dia 11 de dezembro

Voo VR669 Partidas de Sal/Espargos às 21h50 das terças e quintas-feiras, com chegada a Porto Alegre pelas 04h00 dos dias seguintes.

Voo VR670 Partidas de Porto Alegre às 20h55 das quartas e sextas-feiras, com chegada ao Sal/Espargos pelas 06h55.

Sal/Espargos-Washington/Dulles

Os voos começam a 8 de dezembro

Voo VR692 Partidas de Sal/Espargos às 08h00 das terças, quintas e sábados, com chegada a Washington/Dulles pelas 12h45 dos mesmos dias.

Voo VR693 Partidas de Washington/Dulles às 07h45 das segundas, quartas e sextas-feiras, com chegada ao Sal/Espargos pelas 18h40.

A companhia anunciou também que a partir de 8 de dezembro haverá um reforço de voos nas rotas Sal-Fortaleza de três para quatro semanais e Sal-Roma, também, de três para quatro semanais.