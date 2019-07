Seleção de Residentes viaja nesta quarta-feira para a Mauritânia sem Oblak, Gogol e Lalo Gomes

A seleção nacional de residentes viaja na manhã de quarta-feira com destino à Mauritânia, onde disputa no próximo sábado, 03, de Agosto, a cartada decisiva rumo ao CHAN 2020, sendo que ficam de fora o guarda-redes Oblak, o defesa central Lalo Gomes e o avançado Gogol.

O combinado nacional, realizou nesta terça-feira o último treino no Estádio Nacional antes da partida com destino à Mauritânia. No treino estiveram presentes todos os convocados à exceção do defesa Jorge ‘Lalo’ Gomes que está entregue ao departamento médico. Conforme fonte da seleção nacional avançou ao NN, os jogadores Oblak, Gogol e Lalo ficam em Cabo Verde, ficando os mesmos fora das opções do treinador Janito Carvalho.

De acordo com a FCF a seleção nacional viaja amanhã de manhã para o Senegal, fazendo daí a ligação com a Mauritânia, onde joga no sábado a segunda mão da qualificação para o CHAN 2020.

O jogo está marcado para às 16:00 de Cabo Verde, no Estádio Olímpico de Nouakchott, na capital da Mauritânia.

Na partida da primeira mão, realizada no passado sábado no Estádio Nacional, as duas seleções empataram a zero e ficou tudo em aberto para este segundo confronto.Cabo Verde precisa vencer ou empatar com golos, para conseguir a qualificação para a CHAN 2020, cuja fase final se realiza na Etiópia.