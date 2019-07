Ricardo Gomes assina pelo Al Sharjah dos Emirados Árabes Unidos

30/07/2019 22:55 - Modificado em 30/07/2019 22:55

O futebolista internacional cabo-verdiano Ricardo Gomes vai reforçar o Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, para as próximas quatro épocas.

O jogador, que na época passada representou o Partizan de Belgrado (Sérvia), estava a ser associado ao clube árabe há várias semanas, mas a transferências só foi dada como concluída esta segunda-feira, 29, noticia hoje a imprensa desportiva portuguesa.

Na última temporada, ao serviço do Partizan de Belgrado, o jogador, natural da ilha do Sal, fez 47 jogos e 26 golos. Ricardo Gomes, que começou na equipa de juniores do Batuque, de São Vicente, representou em Portugal o Vizela, o Vitória de Guimarães e o Nacional da Madeira, antes de se transferir para o Partizan de Belgrado.

O jogador de 27 anos fez a sua estreia na seleção de Cabo Verde em Maio de 2015, na vitória frente à seleção de Portugal por 2-0.

Pelos” Tubarões Azuis”, nome por que é conhecida a seleção cabo-verdiana, já fez 12 jogos e marcou quatro golos.