São Vicente acolhe seminário sobre a Criação e Desenvolvimento da Zona Económica Especial de Economia Marítima em Cabo Verde

17/10/2022 22:59 - Modificado em 17/10/2022 22:59

sdr

Está a decorrer desde do dia, 12 de Outubro, em formato virtual, um “Seminário sobre a Criação e Desenvolvimento da Zona Económica Especial de Economia Marítima em Cabo Verde”, que conta com 65 participantes, em representação de várias instituições Cabo-verdianas e decorrerá em formato on-line, de 12 a 31 de Outubro.

O seminário é dirigido a técnicos e gestores, ligados a administração, planeamento, análise de políticas, desenvolvimento econômico, meio ambiente, energia, turismo, ordenamento territorial, pesquisas e profissionais nas áreas relacionadas à construção e desenvolvimento da Zona Econômica Especial Marítima.

Este Seminário, é no âmbito da implementação e desenvolvimento da Zona Económica Especial Marítima em São Vicente, está a ser ministrado pelo Instituto de Oceanografia de Fujian, em parceria com Embaixada da China, a Autoridade da Zona Económica Especial Marítima em São Vicente e o Centro Internacional de Comunicação e Formação de Fujian, com o patrocínio do Ministério do Comércio da República Popular da China.

O seminário apresentará as técnicas de gestão e experiências bem-sucedidas da china no planeamento do espaço marítimo, gestão integrada da zona costeira, gestão ecológica marítima, economia marítima e desenvolvimento sustentável da pesca, especialmente as práticas e experiências de sucesso na implementação da gestão integrada da zona costeira da cidade de Xiamen, na construção e desenvolvimento da Zona Económica Especial.

Durante o seminário, serão analisadas as vantagens e desvantagens de Cabo Verde no processo de construção e desenvolvimento da Zona Económica Especial marítima e serão fornecidas sugestões para o seu desenvolvimento, a fim de melhorar a compreensão teórica, competência da análise do desenvolvimento, conforme a realidade, bem como formar profissionais para a construção e desenvolvimento de zonas económicas especiais em Cabo Verde e, promover o intercâmbio e a cooperação entre China Cabo Verde.

O seminario serve para aproveitar e assimilar, conforme o o PCA da AZEEMSV, Júlio Almeida, o sucesso e a experiência chinesa com a utilização das zonas económicas especiais para a diversificação e crescimento da sua economia.

“Que este seminário sirva para os participantes adquirirem os conhecimentos vastos, necessários e pertinentes, que nos irão ajudar a desenvolver e implementar os objetivos da Zona Económica Especial Marítima em São Vicente em particular e, no geral, as políticas relacionadas com a economia azul que é considerada o potencial motor do desenvolvimento de Cabo Verde”, frisou.