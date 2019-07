Em 12 horas, mais de 350 milhões de árvores plantadas. Recorde mundial?

30/07/2019 15:26 - Modificado em 30/07/2019 15:26

Etiópia orgulhosa do seu feito.

Na última segunda-feira, a Etiópia lançou a si própria um gigantesco desafio ‘verde’.

No espaço de 12 horas, cerca de 353 milhões de árvores foram plantadas, numa iniciativa que as autoridades da Etiópia acreditam ter sido um recorde mundial.

A plantação em série de árvores integra uma iniciativa que ganhou o nome de ‘Legado Verde’ e já estava a ser celebrada quando superou a barreira dos 200 milhões, a fasquia mínima que tinha sido definida para o dia.

Abiy Ahmed, primeiro-ministro etíope, liderou o processo, como dá conta a CNN.

A ‘meio do caminho’, já com 150 milhões de árvores plantadas, o governante reforçou o apelo aos cidadãos da Etiópia. Mas a ambição do país africano vai mais longe, já que o plano passa por plantar, nos meses de chuva (entre maio e outubro), um total de 4 mil milhões de árvores.

Para tal, a ajuda dos mais novos tem sido importante, nomeadamente pelo que representam para o futuro de um país que no século XIX chegou a ter cerca de 30% da área total do país com florestas, ao passo que hoje em dia as florestas representam apenas cerca de 4% do território nacional.

Por Notícias ao Minuto