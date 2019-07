Fernando Elísio Freire: “Conseguimos dar a volta a recessão económica de 2015 e colocar Cabo Verde a crescer cinco vezes mais”

30/07/2019 01:04 - Modificado em 30/07/2019 01:04

Foto: Inforpress

O Ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros, Elísio Freire, afirmou nesta segunda-feira, na Assembleia Nacional, que o país está num bom caminho, e que neste momento está crescendo cinco vezes mais desde a recessão económica de 2015.

Fernando Elísio Freire, fez estas declarações em conferência de imprensa que antecede o debate sobre o Estado da Nação e que marca o fim do ano parlamentar. Fazendo um balanço dos três anos de governação do MPD, onde afirmou que o país tem hoje, “um melhor presente e mais futuro”.

“Um presente e um futuro assente numa visão integrada a nível do desenvolvimento humano, com resultados nunca alcançados a nível da inclusão social, da proteção e promoção das crianças e adolescentes, das garantias e cuidados das pessoas com deficiência, da igualdade e equidade de género da inclusão social dos emigrantes, da habitação ou da saúde”.

Conforme o ministro, o Governo criou um rendimento social de inclusão, bem como o programa de inclusão produtiva. Com isso, houve o melhoramento no acesso a medicamentos para os mais desfavorecidos e a criação da tarifa social de água e energia, que, no entender de Fernando Elísio Freire, permite a milhares de cabo-verdianos ter condições condignas de vida.

De acordo com o ministro, estes ganhos só foram possíveis porque o Governo fez escolhas que dessem ao país um desenvolvimento económico, com impacto direto na vida dos cidadãos. “Conseguimos dar a volta a recessão económica de 2015, e colocar Cabo Verde, a crescer cinco vezes mais. A nível de qualificação do capital humano, mais e melhores oportunidades para os jovens, ao aumentarmos a oferta e a socialização de formações profissionais que beneficiarão cerca de cinco mil e setecentos jovens só em 2019”.

Sobre a segurança, Fernando Elísio Freire assegura que hoje o país está mais seguro. Acrescentou que as ocorrências criminais, incluindo os homicídios diminuíram e que há uma diminuição substancial também dos casos envolvendo os jovens. “As forças policiais hoje têm melhores condições e meios, mais e melhores equipamentos. Houve o aumento de efetivos da polícia, a implementação da polícia de proximidade e do projeto cidade segura. Foram investidos cerca de 22 mil contos no sistema de informação”.

Os deputados reúnem-se até quarta-feira, na Assembleia Nacional, com o foco principal voltado para o debate sobre o estado da Nação que acontece no dia 31 do corrente mês.