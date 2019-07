Ponck reforça os turcos do Basaksehir

O defesa-central internacional cabo-verdiano Carlos Ponck, foi oficializado nesta segunda-feira, 29, como novo reforço do Basaksehir, clube que milita na primeira liga turca.

O jogador de 24 anos deixa o Desportivo das Aves, rubricando um contrato por quatro temporadas com o emblema turco. Ponck, que tinha vínculo com o emblema da Vila da Aves até 2022, vai conhecer um novo campeonato na Europa, após ter chegado a Portugal em 2013.

De acordo com a imprensa portuguesa, a mudança de Ponck para a Turquia envolve um encaixe financeiro significativo para a SAD do emblema da Vila das Aves. Valores que, no entanto, avançam não foram detalhados no comunicado do Basaksehir, dando conta da compra dos direitos desportivos do cabo-verdiano até 2023. O certo é que a cotação do jogador no mercado, conforme o portal “TransferMarkt” cifra-se em um milhão de euros.

Desde 2013, o defesa de 1,83 metros, representou apenas equipas de Portugal, como Desportivo de Chaves, Benfica, Paços de Ferreira, Farense e Quarteirense. Ao serviço de Cabo Verde, já leva 11 internacionalizações. Esta será a primeira aventura de Ponck, fora de terras lusas.