Construção de carros alegóricos marca workshop do Carnaval de Verão

30/07/2019 00:14 - Modificado em 30/07/2019 00:14

A terceira edição dos workshops do Carnaval de Verão iniciou-se esta segunda-feira e resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de São Vicente e o cantor brasileiro Dudu Nobre. Este incide em aulas relativamente a construção de carros alegóricos, que vão ser ministradas no espaço da Feira Internacional de Cabo Verde (FIC), na Laginha, e as de bateria que decorrem no Liceu Ludgero Lima e na Escola Salesiana.

Conforme avançou Dudu Nobre, hoje, à imprensa, no Mindelo, este ano preocuparam-se mais com a questão dos carros alegóricos, pelo que trouxeram mais profissionais ligados a esta área, como ferreiros e escultores. Nas outras edições o foco esteve essencialmente na questão da vivacidade e dança.

O cantor brasileiro assegurou que a decisão foi tomada, tendo em conta a necessidade verificada no Carnaval de São Vicente e consensualizada com os responsáveis dos grupos. O mesmo vaticina que já no próximo carnaval vai-se notar a diferença, principalmente na questão de escala dos carros. “São nítidas as mudanças locais, por exemplo em relação ao ritmo que antes era muito acelerado e que provocava um certo cansaço nos foliões” afiançou.

O mesmo afirmou que desde a primeira edição, nota-se uma evolução muito grande tanto para Cabo Verde, como para o Carnaval brasileiro, no Rio de Janeiro, apontando o exemplo de escolas de samba no Brasil que retrataram os mandingas nos últimos desfiles.

Sobre a música do carnaval de verão deste ano, escrita e composta por Anísio Rodrigues, João Carlos Silva (Jotacê) e Dudu Nobre, intitulado “Ê LÓD DALI, Ê LÓD DALÁ, enalteceu esta partilha entre carnavalescos brasileiros e cabo-verdianos, que está dando seus frutos. Nisso afiançou que está satisfeito com esta parceria com estes dois compositores nacionais, que poderá originar em uma maior aprovação entre os grupos e a população, levando em conta as experiências dos dois anos anteriores.

A vereadora da Cultura, Solange Neves, da parte da Câmara Municipal de São Vicente, regozijou-se com a parceria, desde o primeiro ano, com Dudu Nobre, em 2017, para que o Carnaval de São Vicente pudesse obter ganhos de ano para ano. Uma razão que levou a vinda de pessoas de áreas diferentes, tudo em concertação com os grupos e com a Liga Independente dos Grupos de Carnaval de São Vicente (LIGOC-SV).

Solange Neves, sustentou que a CMSV vai continuar a apostar nestas melhorias, sempre em concertação com os grupos, aludindo que eles, melhor do que ninguém, sabem as dificuldades por que passam. No entanto a vereadora não avançou com os montantes gastos, mas garantindo um “‘feedback’ positivo” dos grupos, quanto à melhoria a cada ano.

As atividades decorrem até 05 de Agosto e culminam no dia 06 com o desfile do Carnaval de Verão, sendo que cada grupo posiciona-se, como um bloco e cujo sorteio ditou Cruzeiros do Norte em primeiro lugar, seguido de Monte Sossego, Estrela-do-Mar, Flores do Mindelo e por último, Samba Tropical.