INPS lança em São Vicente o novo portal

30/07/2019 00:06 - Modificado em 30/07/2019 00:06

O Portal do Instituto Nacional de Previdência Social é uma nova ferramenta para facilitar a vida dos beneficiários e contribuintes que queiram aceder aos serviços do instituto, sem sair de casa e com apenas um clique.

Apresentado no Mindelo, o portal irá facilitar os procedimentos e acesso a informações pessoais, tais como a carreira contributiva. O Portal consegue dar acesso e acompanha todas as informações da sua vida laboral, como dados sobre contribuições previdenciárias, empregadores.

Para manter esse princípio o INPS desenvolveu uma abordagem onde consegue manter o princípio para o qual o portal foi implementado, diz Armandina do Rosário. “Conseguimos resolver a questão da atualização e também dá a oportunidade do INPS publicitar os seus serviços”.

Para usufruir desses serviços é apenas necessário fazer a inscrição. Ou para aceder ao Portal, basta ter uma conta no “porton di nós Ilha”, ou criar uma conta no site do INPS. “Quem tiver uma conta no “porton di nós Ilha”, pode acessar aos mesmos serviços disponibilizados no portal do instituto”.

E a partir do Portal, o usuário terá acesso a procedimentos como a entrega de folhas de ordenado e salários (FOS) para pagamento da contribuição, os contribuintes facilmente podem efetuar os pagamentos. “O sistema permite aceder a várias modalidades de pagamento, nomeadamente a Rede Vinti4, home banking ou mesmo depósito bancário com base no Documento de Cobrança”, destaca a administradora executiva.

Baseado em três princípios, a lógica é o de ser um portal apelativo. Integração e acessibilidade, o portal consegue garantir que “não haja usurpação de identidades e evita fraudes”.

Esta relembra que em 2017 foi lançado o primeiro portal de disponibilização de serviços públicos, o “portondinosilha”. Esse portal teve o objetivo de ser o único canal para todas as instituições públicas disponibilizarem serviço aos cidadãos e empresas. E que volvidos 2 anos dessa implementação, ainda persistem alguns desafios. “As pessoas tem dificuldade em conseguir encontrar as informações nestes concentradores de serviço”. Por isso o INPS lançou este portal que serve de facilitador à vida de todos os cidadãos contributivos, em que aglomera vários serviços e informações, minimizando a deslocação aos balcões.