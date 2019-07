Basquetebol: Sporting Clube Farense derrotado na final

Associação Desportiva do Prédio |Foto: Inforpress

O Sporting Clube Farense, campeão regional de São Vicente, perdeu na noite deste domingo a final do campeonato nacional de basquetebol, frente ao Prédio representante de Santiago Sul por 97-59, no pavilhão Vává Duarte.

A turma de São Vicente, após um percurso bem conseguido na fase de grupos e meias-finais, não conseguiu ultrapassar a última barreira e assim terminar a época em grande.

Uma vitória clara da equipa da Associação Desportiva do Prédio (Santiago Sul) deitou por terra o sonho do Farense, que este ano se estreia na modalidade de Basquetebol, terminar a sua primeira época, com a cereja no topo do bolo, isto depois da conquista do primeiro título de campeão regional.

“Lutamos mas o Prédio foi superior. Parabéns! Ficamos pelo segundo lugar, o que é sempre doloroso. De qualquer maneira, a equipa está de parabéns pelo que conseguiu alcançar no seu primeiro ano. Vice-campeão Nacional. Obrigado pelo apoio recebido durante esta caminhada. No próximo ano há mais!” escreveu o clube de Fonte Filipe na sua página do Facebook.

Já em Sub-18, o All Black, também saiu derrotado por 56-31 no jogo da final, frente ao Clube Desportivo ABC, de Santiago Sul, perdendo também a hipótese de conquistar o título nacional.

Os campeonatos nacional sénior e sub-18 decorreram em simultâneo, de 24 a 29 de Julho, no Pavilhão Vává Duarte, na cidade da Praia, com a participação de seis campeões regionais das regiões desportivas de Cabo Verde.