BCV: “Cheques carecas” aumentaram para 14 por dia no primeiro semestre 2019

29/07/2019 12:51 - Modificado em 29/07/2019 12:51

De acordo com os dados do Banco de Cabo Verde, o número de cheques sem fundos devolvidos pelos bancos cabo-verdianos aumentou para 14 por dia no primeiro semestre 2019, ultrapassando em valor acumulado os 804 milhões de escudos, praticamente o dobro.

No primeiro semestre de 2018 os cheques devolvidos totalizaram 1.654, representando, em valor acumulado no mesmo período, 538,7 milhões de escudos. Face a 2018, o valor dos cheques devolvidos aumentou 49,2% em 2019.

Nos primeiros seis meses deste ano, o sistema bancário cabo-verdiano processou corretamente 146.183 cheques, com os bancos a pagarem 36,1 mil milhões de escudos (327,8 milhões de euros) através deste meio.

O sistema financeiro cabo-verdiano integra sete bancos, dois dos quais participados pela portuguesa Caixa Geral de Depósitos.

Fonte: Lusa