Presidente Câmara Municipal da Praia baleado esta manhã

29/07/2019 11:44 - Modificado em 29/07/2019 11:44

O presidente da Câmara Municipal da Praia foi baleado na manhã desta segunda-feira à porta de um ginásio em Palmarejo. Foi disparado apenas um tiro que o atingiu num dos braços.

O edil praiense foi levado ao hospital da Praia, para tratamento e segundo informações, o seu estado não é grave.

De acordo com a rádio pública, o presidente da capital do país, Praia, foi vítima de um único disparo que o atingiu no braço, por volta das 5:30 da manhã, altura em que se preparava para entrar no ginásio, para fazer o seu treino. Para evitar mais disparos, Óscar Santos foi imediatamente levado para o interior do ginásio.

Ainda a mesma fonte diz, que segundo informações recolhidas no terreno, não souberam identificar quantas pessoas estavam no local na altura do disparo, mas conseguiram ver alguém encapuzado.

A Policia Judiciária já se encontra no terreno a investigar este crime, um atentado à vida do presidente da CMP.

O governo em comunicado repudia “em absoluto este ato ignóbil e que em nada representa a imagem do país”, realçando ainda que as autoridades estão a levar a cabo todos os trâmites de forma a capturar, rapidamente os autores deste ato.

Em atualização