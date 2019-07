Nova demissão na Casa Branca. Diretor dos serviços secretos vai sair

29/07/2019 00:57 - Modificado em 29/07/2019 00:57

Dan Coats vai deixar o cargo no próximo mês. Trump já anunciou que o congressista republicano John Ratcliffe será o novo diretor dos serviços secretos.

Continuam as trocas de cadeiras na administração Trump. Dan Coats, o diretor dos serviços secretos dos Estados Unidos, vai demitir-se, adianta o The New York Times. Esta informação já foi confirmada pelo presidente Donald Trump, que através do Twitter referiu que Coats vai deixar o cargo no dia 15 de agosto, aproveitando para agradecer o seu trabalho.

O líder norte-americano até anunciou o sucessor de Dan Coats. Trata-se do congressista republicano John Ratcliffe, um fervoroso defensor de Trump. Entre a saída de Coats e a entrada de Ratcliffe, o cargo de diretor dos serviços serviços secretos será ocupado interinamente por alguém que Trump vai anunciar “brevemente”.

Vai chegar assim ao fim um período de dois anos no qual Dan Coats liderou os serviços secretos e que ficou marcado pela falta de sintonia com o presidente Trump. A relação entre Coats e Trump foi, aliás, um indicador das divisão existente entre o presidente e as agências dos serviços secretos.

Entre as questões nas quais se tornou óbvio que Coats e Trump não estavam na mesma página, destacam-se o poder nuclear da Coreia do Norte e a interferência russa nas eleições presidenciais de 2016. Coats chegou mesmo a dizer aos procuradores que foi pressionado pelo presidente para negar publicamente qualquer ligação entre a Rússia e a campanha de Donald Trump.

Por Notícias ao Minuto