MCIC na ilha de São Nicolau no âmbito da implementação do projeto de Televisão Digital Terrestre (TDT)

29/07/2019 00:21 - Modificado em 29/07/2019 00:21

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, estará na ilha de São Nicolau, até o dia 30 de julho, para a receção provisória das obras de construção dos 9 centros emissores (sites) e confirmação dos trabalhos em andamento de montagem dos equipamentos de transmissão, de forma a iniciar as emissões da Televisão Digital Terrestre (TDT) em toda ilha.

De acordo com o MCIC, as visitas estão enquadradas no âmbito da celebração do primeiro aniversário da Cabo Verde Broadcast (CVB).

A CVB é a empresa responsável pela implementação e gestão de toda a infraestrutura da Televisão Digital Terrestre (TDT) em Cabo Verde.

A CVB tem como objetivo garantir as condições necessárias para manutenção e desenvolvimento de infraestrutura única para agregação de conteúdos, transporte, distribuição e difusão de sinais entre operadores de televisão nacionais e internacionais.

E assegura uma menor poluição ambiental e efeitos sobre a saúde pública e uma centralização dos investimentos, e também assegura mediante remuneração o transporte e difusão de sinais de radiodifusão de operadores nacionais e internacionais, bem como a gestão, exploração e manutenção de toda a infraestrutura de agregação de conteúdos, transporte, distribuição e difusão de sinais, prestando serviços a operadores de televisão nacionais e internacionais.