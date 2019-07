Homem de 38 anos acusado dos crimes de VBG e agressão sexual

29/07/2019 00:09 - Modificado em 29/07/2019 00:09

Residente na cidade da Praia, o individuo é acusado de agredir uma cidadã de nacionalidade estrangeira, que à data dos factos exercia funções num Instituto Público vocacionado para a problemática da igualdade do género. O mesmo está acusado de um Crime de Agressão Sexual com penetração e ainda um crime de sequestro.

De acordo com o MP, o indivíduo é ainda acusado de invasão de propriedade alheia.

Na sequência de uma denúncia apresentada, dando conta de factos susceptíveis de integrarem a prática de crimes, o Ministério Público da Comarca da Praia, após realizar todas as diligências que se relevaram úteis à descoberta da verdade material dos factos sob investigação, determinou o encerramento da instrução, deduziu acusação e requereu julgamento sob a forma de Processo Especial Abreviado, para efetivação da responsabilidade criminal do indivíduo do sexo masculino, de nacionalidade cabo-verdiana e de 38 anos de idade.

A acrescentar a essas acusações, o mesmo vai responder pelo crime de ofensa simples à integridade (descrito e possível de pena nos termos do artigo 128 do Código Penal) contra um conhecido da vítima, também ele de nacionalidade estrangeira.