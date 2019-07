CS Mindelense sagra-se tetra campeã regional de futebol feminino

28/07/2019 23:47 - Modificado em 28/07/2019 23:47

A formação do Mindelense sagrou-se neste fim-de-semana campeão regional de futebol feminino em São Vicente, pela quarta vez consecutiva, ao vencer e empatar com o Benz Táxi e Real Sociedade, respetivamente, nas duas últimas jornadas da prova, disputadas neste fim-de-semana no Centro de Estágio da FCF.

As Leoas da Rua de Praia, reforçam a hegemonia do futebol feminino em São Vicente, com mais um título de campeão regional. Na entrada para as duas últimas jornadas, que se disputaram no sábado e domingo, o CS Mindelense precisava apenas de um ponto frente ao Benz Táxi, para carimbar o título. As comandadas de “Gusto” não fizeram por menos e conquistaram mais um título, com um triunfo por 1-0, sobre o rival direto o Benz Táxi. Esquerdinha foi a heroína das Leoas, ao apontar o único tento da partida.

Já neste domingo, 28, as já campeãs regional da época 2018/19 voltaram a entrar em campo, mas desta feita não foram além de um empate a uma bola com a Real Sociedade. Mindelense termina a prova com cinco vitórias e um empate. Um bom registo da equipa mais regular dos últimos anos do regional feminino em São Vicente. O Mindelense termina a prova com 22 golos marcados e apenas dois sofridos.

O CS Mindelense volta assim a representar São Vicente no campeonato nacional que, segundo informações recolhidas pelo NN, arranca no próximo dia 06 de Agosto, sendo que a primeira fase da prova, vai ser disputada em Mindelo, como de resto sucedeu na época passada.

Resultados e classificação final do Campeonato Regional de Futebol Feminino época 2018/19:

1ª Jornada: Benz Táxi 2-1 Real Sociedade; Falcões do Norte 0-7 Mindelense

2ª Jornada: Mindelense 6-1 Benz Táxi; Real Sociedade 1-0 Falcões do Norte

3ª Jornada: Mindelense 3-0 Real Sociedade; Benz Táxi 4-0 Falcões do Norte

4ª Jornada: Mindelense 4-0 Falcões do Norte; Real Sociedade 0-1 Benz Táxi

5ª Jornada: Falcões do Norte 1-1 Real Sociedade; Benz Táxi 0-1 Mindelense

6ª Jornada: Mindelense 1-1 Real Sociedade; Benz Táxi 3-1 Falcões do Norte

Classificação: 1º- Mindelense 16 pontos; 2º-Benz Táxi 12 pontos; 3º- Real Sociedade 5 pontos; 4º-Falcões do Norte 01 ponto.