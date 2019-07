Nacional de Andebol: Já estão encontrados os semi-finalistas

De acordo com o calendário, o Atlético do Mindelo irá defrontar nas meias-finais o Farense e a Académica da Boavista mede forças com o Desportivo da Praia, isto a contar para o campeonato nacional sénior masculino.

Atlético do Mindelo está nas meias-finais do nacional de Andebol depois de conquistar duas vitórias. A primeira sobre o Madrugadores na primeira jornada e a segunda sob o K. Kobra do Fogo. Por sua vez o Farense apura-se para as meias-finais como o segundo melhor classificado, deixando para trás o Fidjus de Tabanka e a Académica do Sal.

No segundo jogo da fase de grupos, disputado no sábado, o Atlético do Mindelo venceu o K. Kobra (Fogo) por 45-21, garantindo assim o acesso às meias-finais.

Os campeões nacionais venceram todos os jogos do grupo A, somando seis pontos. No segundo lugar do grupo ficou o Madrugadores de Santo Antão e K Kobra no terceiro.

A Académica da Boavista também apurou-se para as meias-finais do nacional, depois de conseguir um empate frente a equipa da Académica do Sal por 27-27.

O Desportivo da Praia, bateu o João Batista de São Nicolau, por um expressivo 40-15, somando os seis pontos necessários que lhe garantiram o apuramento para as meias-finais.

O Farense apurou-se como o melhor segundo lugar do campeonato, com uma vitória e um empate.

Os jogos da meia-final realizam esta segunda-feira no Polidesportivo Oeiras em Monte Sossego.