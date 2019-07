Basquetebol: Farense vence Grémio Nhagar e apura-se para a final do Campeonato Nacional

27/07/2019 21:13 - Modificado em 27/07/2019 21:14

A formação do Farense de Fonte Filipe, campeão regional de São Vicente, apurou-se neste sábado, 27 de Julho, para a final do Campeonato Nacional de Basquetebol, ao vencer em jogo das meias-finais o Grémio Nhagar por 80-48.

Os campeões regionais de São Vicente, que se estreiam este ano na modalidade de Basquetebol, continuam a dar cartas no nacional de basquetebol, ao apurar para a grande final deste domingo, 28, ao bater o representante de Santiago Norte.

Depois de duas vitórias esclarecedoras no grupo A, com One Beat da Boa Vista (83-43) e Juventude do Sal (73-44), o Farense não teve dificuldades em vencer desta feita, em jogo a contar para as meias-finais, o Grémio Nhagar por 32 pontos de diferença. O representante de São Vicente dominou todos os quatros períodos, (11-7), (27-9), (19-18) e (23-14).

A final está agendada para este domingo, 28, no Pavilhão Vává Duarte, na cidade da Praia, onde decorre o nacional da modalidade. Com adversário da final será o vencedor ainda do jogo desta noite, entre a Juventude (Sal) e o campeão em título Prédio (Santiago Sul).