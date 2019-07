Seleção de Residentes empata sem golos com a Mauritânia

Foto: Inforpress

A seleção de residentes de Cabo Verde, não foi além de um empate sem golos, neste sábado, 27, no estádio Nacional, com a formação da Mauritânia, em jogo da primeira mão da eliminatória para o CHAN 2020.

Os Tubarões Azuis não souberam aproveitar as muitas oportunidades de golos criadas durante os noventa minutos regulamentares e com isso o jogo não saiu do nulo. Um resultado que obriga o combinado nacional a vencer o jogo da segunda mão se quiser marcar presença no Campeonato Africano de Jogadores Residentes (CHAN).

No final da partida, o do treinador do combinado nacional afirmou à imprensa que a seleção fez um bom jogo, pelo que acredita que os Tubarões Azuis vão conseguir vencer o jogo da segunda mão e assegurar a presença no CHAN 2020.

O jogo da segunda mão, recorde-se, está agendado para o próximo sábado, 03 de Agosto na Mauritânia.