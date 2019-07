Tubarões Azuis começam e terminam apuramento para o CAN-2021 fora de portas

A seleção nacional de futebol, os Tubarões Azuis, iniciam a fase de qualificação para o CAN-2021, em Novembro deste anos, fora de casa e termina, em Novembro de 2020, também fora de portas.

Na primeira jornada do grupo F, agendado para 11 de Novembro deste ano, o combinado orientado pelo selecionador nacional, Rui Águas, vai deslocar-se até aos Camarões, para medir forças com a seleção anfitriã da prova. A segunda jornada, agendada para 19 de Novembro deste ano, os Tubarões Azuis recebem a sua congénere de Moçambique.

Já a terceira jornada, com o Ruanda está marcada para 31 de Agosto de 2020, e terá como palco o estádio nacional na cidade da Praia. Na segunda volta a quarta ronda marca o jogo da volta com o Ruanda, estando a mesma calendarizada para 08 de Setembro.

Na penúltima jornada da fase de grupos, Cabo Verde, receberá a 08 de Outubro, os Camarões no estádio nacional, sendo que termina a fase de apuramento fora de portas, com Moçambique a 17 de Novembro.

Na condição de anfitrião, os Camarões já estão apurados para o CAN, ficando uma vaga que será disputada entre Moçambique, Cabo Verde e Ruanda. A última vez que Cabo Verde este numa fase final do CAN foi em 2015.