Cabo Verde Airlines começa operações para Porto Alegre

26/07/2019 01:13 - Modificado em 26/07/2019 01:13

Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre (Brasil) |Foto: Aeroflap

A Cabo Verde Airlines, companhia área cabo-verdiana, começa as operações para Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, no Brasil, a partir de 11 de dezembro.

A informação foi avançada pela companhia cabo-verdiana. Depois de Recife, Fortaleza e Salvador, uma outra aposta no mercado brasileiro abrindo mais uma rota entre os dois países: Porto Alegre no Rio Grande do Sul.

“A rota irá operar duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras Ilha do Sal/Porto Alegre e quartas e sextas-feiras Porto Alegre/Ilha do Sal”, refere a Cabo Verde Airlines.

O voo inaugural acontece no dia 11 de dezembro, com partida da ilha do Sal às 21h50 e chegada a Porto Alegre às 04h00 da manhã, hora local em Porto Alegre.

Todos os voos terão ligação à ilha do Sal, HUB internacional da Cabo Verde Airlines e farão ligação com outros destinos europeus como Lisboa, Paris, Milão e Roma.

Esta nova rota entre Porto Alegre e o Sal, procura reforçar a ligação entre Brasil e Cabo Verde, como parte da presença da companhia no mercado sul-americano e parte integrante da estratégia da empresa em fazer da Ilha do Sal o Hub do Atlântico.