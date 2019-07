Ligações Marítimas inter-ilhas vão aumentar com a entrada em funcionamento do serviço marítimo concessionado

26/07/2019 00:44 - Modificado em 26/07/2019 00:44

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, voltou a afirmar, aquando da sua visita a São Nicolau, que a partir de 15 de Agosto, data que entra em funcionamento o serviço marítimo concessionário, que as ilhas vão ser ligadas com mais do que uma ligação semanal.

Como noticiado anteriormente, a companhia Cabo Verde Fast Ferry, à qual pertence o ferryboat Liberdadi, vai, a partir deste sábado, 27, passar a fazer uma ligação por semana, com início no Porto Novo e término na Boa Vista, com passagens pelas ilhas de São Vicente, São Nicolau e Sal.

Esta ligação, conforme o Governo de Cabo Verde, vai decorrer até 15 de Agosto, devido a entrada em vigor do serviço concessionário que irá ser assegurado pela Cabo Verde Inter-ilhas. Com isso e com a necessidade de ajudar no desenvolvimento de todas as ilhas as ligações marítimas vão ser aumentadas.

Uma vez por semana funciona a linha São Vicente/São Nicolau/ São Vicente. Duas vezes por semana, a rota São Vicente/S. Nicolau/Sal/Boa Vista/Sal/São Nicolau/São Vicente e uma vez por semana, a escala Praia/São Nicolau/Praia.

Destaca-se que há muito que as populações das ilhas, nomeadamente de São Nicolau, revindicavam melhorias nas ligações marítimas, condicionando o panorama económico da ilha e um dos entraves para o desenvolvimento.