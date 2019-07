Rotxa Nu: Vazamento de esgoto na porta de casa preocupa moradores

26/07/2019 00:33 - Modificado em 26/07/2019 00:33

Os moradores da zona de Fonte Filipe, São Vicente, denunciam um vazamento de esgoto desde sexta-feira (19). O caso ocorreu no bairro de Rotxá Nú.

Sujando o solo, exalando odor e atraindo moscas, o problema vem tirando a paz dos moradores há quase uma semana, denunciam estes que asseguram já ter contactado a Câmara Municipal de São Vicente, mas que até agora não receberam nenhuma visita por parte da edilidade sanvicentina.

Estes mostram-se bastante descontentes com a situação que desde da sexta-feira passada os vem penalizando. Segundo os moradores, mais mosquitos e o mau cheiro passaram a fazer parte do seu quotidiano.

“Esse esgoto está vazando na rua, dessa forma, há dias e o cheiro que sentimos dentro das nossas casas é insuportável”, disse Lúcia Fortes, cuja casa fica mesma em frente ao esgoto.

O forte cheiro causado pelo vazamento incómoda as pessoas que vivem no bairro. “Não aguentamos mais esse odor. A minha família sofre com dores de cabeça o tempo todo”, afirma a moradora, Sandra Nascimento.

Quando se chega ao bairro dá para sentir o cheiro nauseabundo do vazamento de esgoto que está a causar muitas dores de cabeça aos moradores.

Para os moradores a situação é muito preocupante é que mesmo com as portas fechadas, não conseguem evitar o mau cheiro. Nestes dias de calor é impossível ficar na porta de casa porque o cheiro e as moscas não deixam.

O que é ainda mais desagradável é a situação do senhor António Monteiro, que mora numa casa de lata, mesmo em baixo do local onde o vazamento passa e este acaba por entrar dentro da sua casa mesmo no quarto onde dorme. “É preciso que alguém de direito faça alguma coisa. Já estive na Câmara, na segunda-feira, tomaram o meu número e disseram que iriam resolver a situação e até agora… nada” critica este morador.

É que se aproxima a época das chuvas e com os constantes mosquitos que se produzem ali, temem que possa criar problemas de saúde.

Este é mais um dos vários problemas que a zona enfrenta. É que além dos problemas de enxurradas na época das chuvas e do lixo que vem ladeira abaixo, derivado de pessoas que mandam o lixo no Monte Gute, agora vêem-se privados de sair às ruas, porque o cheiro do esgoto é insuportável.

Tentamos contactar a Câmara Municipal de São Vicente, mas até o fecho desta reportagem não foi possível.