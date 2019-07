Festival Baía das Gatas 2019: Depois de Suzana Lubrano, Beto Dias e Grace Évora, Ky-Mani Marley e Tabanka Djaz confirmados

Suzana Lubrano, Grace Évora e Beto Dias, também estão confirmados para a 35ª edição do festival de música Baía das Gatas em São Vicente.

Ainda nos artistas já confirmados, o Festival da Baía das Gatas vai contar com a presença de artistas internacionais de grande porte como a cantora Ludmila Silva, que é também compositora e empresária brasileira e conhecida por vários hits como “Melhor pra Mim”, “Espelho”, “A Boba Fui Eu”, e o cantor Ky-Mani Marley filho do rei do reggae Bob Marley, que gravou no ano passado o vídeo clip “Love Over All”, na ilha de Santiago.

Outra das recentes confirmações são os Tabanka Djaz, que não necessitam de apresentações pois são bem conhecidos do público da Baía, juntando-se assim aos, também, já confirmados Wet Bed Gang, Deejay Telio e Davido.

Também estão confirmados, de acordo com informações na página do Facebook da Câmara Municipal de São Vicente, os artistas Ceuzany, Yasmine, Ricky Man e Loony Johnson.

A 35ª edição do festival de música Baía das Gatas, que este ano presta tributo aos mindelenses, está agendado para os dias 09, 10 e 11 de Agosto.