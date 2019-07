Gogol: “Confiança está a 100 por cento para jogo com a Mauritânia”

25/07/2019 23:53 - Modificado em 25/07/2019 23:53

Foto: FCF

O avançado do Santo Crucifixo de Santo Antão Norte, chamado pela primeira vez a integrar a seleção de residentes de Cabo Verde, que prepara os embates de qualificação para o CHAN 2020, frente à Mauritânia, diz-se orgulhoso pela chamada, afirmando que todo o grupo de trabalho está motivado em ultrapassar este adversário.

A chamada para representar a seleção de residentes é para Vanderlei Rosário “Gogol”, o coroar de uma época brilhante tanto ao serviço do clube (conquista da Taça de Cabo Verde) como da seleção de Santo Antão na última edição da Taça Independência que consagrou a equipa como vice-campeã da prova.

A chamada representa para este jogador um “enorme orgulho”, sendo que espera retribuir a confiança do treinador com uma boa exibição no sábado, 27, caso seja chamado ao onze da seleção. “Esta chamada vai dar-me mais vontade de trabalhar, para poder alcançar os meus objetivos” vaticina.

De acordo com Gogol, a preparação tem corrido da melhor forma possível, vincando que o companheirismo na equipa, onde todos são amigos, por isso a existência de muita entreajuda, tem facilitado a adaptação e preparação. “Nós não conhecemos o adversário, mas estamos à espera de um adversário difícil. Confiança está a 100 por cento para jogo com a Mauritânia” enaltece.

Para o avançado, uma derrota na primeira partida em casa poderá comprometer as contas de Cabo Verde, em marcar presença no CHAN 2020, mas afirma que neste momento o grupo só pensa em conseguir uma vitória no sábado, 27. Mas para isso, diz que o apoio dos adeptos é essencial para que tal seja possível. “Esperamos que todos os adeptos possam ir ao estádio e dar-nos a força que precisamos para vencer o jogo”.

Sobre uma possível subida à seleção principal, Gogol assegura que neste momento não pensa nisso, realçando que as coisas acontecem no seu devido tempo.

De referir que para a partida de sábado, 27, com início às 16:30 no Estádio Nacional, Janito Carvalho tem a sua disposição todos os 24 convocados.