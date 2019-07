Mindelo: 4ª edição da UNICV Kids

A Faculdade de Ciências Sociais, Humanas & Artes (FCSH&A) da Universidade de Cabo Verde (UNICV), realiza até o dia 8 de Agosto, a 4ª edição do Projecto UNICV Kids em Mindelo, projecto esse que é voltado para as crianças do Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA), dos 6 aos 15 anos.

O projecto tem como objectivo capacitar as crianças com noções básicas em diversas áreas de conhecimento (Inglês, Francês, Biologia, Enfermagem, Educação Física, Robótica) de forma divertida, não tradicional, através das artes (desenhos, pinturas, músicas, entre outros) incluindo também actividades lúdicas e recreativas, recorrendo a materiais didácticos que representem o contexto cabo-verdiano e que sejam ligados à vivência das crianças.

Esse projecto tem como foco também fazer a potencialização, a comunicação, maior participação e entusiamo dessas crianças na aprendizagem das áreas referidas e estimular o interesse de seguir os estudos universitários

Contudo este projecto vai ser de extrema importância para os discentes que têm a oportunidade actuar como monitores das aulas, através de uma dinâmica diferente, constituindo assim uma experiência enriquecedora para a sua futura vida profissional.

Tirando as actividades incluídas no UNICV KIDS, o projecto vai realizar no dia 27 de Julho, uma campanha de limpeza na Praia da Baía das Gatas, seguido de aulas de natação e salvamento aquático, conjuntamente com a escola de natação “Nhô Fula”, para as crianças envolvidas no projecto.

As actividades tiveram início no dia 8 de Julho e encerram no dia 8 de Agosto, pelas 10 horas, na Faculdade de Ciências Sociais Humanas e Artes (UNICV-Mindelo).